Eurodiputado Glucksmann será el candidato socialdemócrata para las presidenciales de 2027

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París, 11 oct (EFE).- El eurodiputado Raphaël Glucksmann, de 46 años, será el candidato de la socialdemocracia francesa para las elecciones presidenciales de abril-mayo de 2027, tras arrollar este domingo en las primarias cuyo organizador principal fue el Partido Socialista (PS).

Glucksmann obtuvo el 66,17 % de los votos, muy por delante del primer secretario del PS, el diputado Olivier Faure, que logró el 14,5 %, y de la candidata socialista de 2007 y exministra, Ségolène Royal, con un 7 %. Los otros dos aspirantes Emmanuel Maurel y Jérôme Guedj se quedaron en torno al 6 %.

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Las primarias, que también contaron con la participación del micropartido de Glucksmann, Place Publique, tuvieron que extenderse un día -iban a durar del viernes al sábado- por culpa de un ciberataque que sufrió el inicio de la votación el viernes. EFE