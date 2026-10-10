Verstappen saldrá primero en el Gran Premio de Singapur

Guardar

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.

Verstappen, de 29 años, que disputa su Gran Premio número 250 en la F1, logró su quincuagésima 'pole' en la categoría reina -la segunda del año y la segunda seguida- al dominar la calificación de este sábado; en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.927 metros de la pista urbana de Marina Bay en un minuto, 31 segundos y 373 milésimas, 54 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 123 sobre el compañero de éste, el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

PUBLICIDAD