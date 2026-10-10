Una mujer da a luz en el baño de un bar de Ciudad Lineal atendiendo las instrucciones del Samur-PC

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Una mujer ha dado a luz este sábado en el baño de un bar del distrito madrileño de Ciudad Lineal gracias a las instrucciones que ha recibido el padre del bebé por parte de un técnico del Samur-Protección Civil.

Según han informado fuentes de Emergencias a Europa Press, los hechos se han producido a la altura del nº 25 de la calle Federico Gutiérrez a alrededor de las 11.10 horas, cuando la mujer se dirigía al hospital para proceder al parto. Sin embargo, la urgencia de la situación la ha obligado a entrar en el establecimiento.

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Allí, en el baño del local, su pareja ha seguido las instrucciones del Samur-PC para limpiar al bebé, abrigarlo y ponerlo piel con piel con su madre. A su llegada al bar, el Samur-PC ha estabilizado a la mujer y al bebé, que ha sido un niño en perfecto estado, y los ha trasladado posteriormente al Hospital Universitario de La Paz.