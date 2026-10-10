Kallas: "Suspender sanciones sobre el diésel ruso proporciona más ingresos para la guerra"

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Bruselas, 10 oct (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kalla Kallas, sostuvo este sábado que la suspensión temporal de sanciones al diésel ruso por parte de Estados Unidos proporciona a Moscú "más ingresos para la guerra" y añadió que "no es el momento" para tal acción.

"Suspender las sanciones sobre el diésel ruso proporciona a Moscú más ingresos para librar la guerra (de Ucrania). No es el momento de relajar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará", dijo Kallas en una publicación en sus redes sociales.

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Kallas recordó que además los ataques rusos han provocado la muerte de más de 80 civiles ucranianos en dos días, y que Moscú "ha intensificado sus ataques híbridos contra Europa, tanto a Estados miembros de la UE como a aliados de la OTAN".

La jefa de la diplomacia europea explicó que el próximo lunes, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE "tienen la intención de aprobar el conjunto más grande de listas de sanciones dirigidas a la maquinaria de guerra de Rusia desde el inicio del conflicto" en Ucrania, en febrero de 2022.

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Estados Unidos autorizó temporalmente este viernes las operaciones relacionadas con la venta, entrega, descarga e importación de diésel de origen ruso, incluida su entrada al mercado estadounidense, hasta el 7 de abril de 2027, pese a las sanciones impuestas contra Moscú.

La licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permite estas operaciones pese a las sanciones contra Rusia, pero mantiene las restricciones a los pagos a través de cuentas de tres organismos financieros del Estado ruso. EFE