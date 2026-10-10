Detenido el bailaor español Rafael Amargo y su pareja tras una pelea con un intruso

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Madrid, 10 oct (EFE).- El famoso bailaor español Rafael Amargo y su pareja fueron detenidos por la Policía este sábado tras una pelea con un hombre que al parecer irrumpió de forma brusca en su domicilio en Madrid y que también fue arrestado.

Según adelantó el periódico 'El Mundo' y confirmaron a EFE fuentes de la Policía Nacional, Amargo, de 51 años, está acusado de un delito de atentado contra un agente de la autoridad y otro de lesiones, mientras que su pareja está acusada por causar lesiones.

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Según varios testigos citados por este medio, el hombre que irrumpió en la vivienda, de origen magrebí, rompió un cristal y se enfrentó al bailaor.

La Policía acudió al domicilio tras recibir varias llamadas de aviso a primera hora de la mañana y, tras intervenir en la trifulca, los agentes procedieron a detener a Amargo, a su pareja y al supuesto intruso.

Los tres han sido trasladados a la comisaría de la Policía de Carabanchel en Madrid.

El bailaor español ha protagonizado varias polémicas en los últimos años, entre ellas varias acusaciones de tráfico de drogas por la que finalmente fue absuelto por los tribunales. EFE