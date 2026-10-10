El Ministerio de Sanidad de Kenia suspende sus reuniones en hoteles para combatir el ébola

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Nairobi, 10 oct (EFE).- El ministerio de Sanidad de Kenia informó este sábado de la suspensión de sus reuniones, seminarios y conferencias programados en hoteles tras confirmarse esta semana el primer caso importado de ébola en el país, una medida destinada a reforzar la preparación frente al virus.

"Esta medida administrativa interna tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de personal técnico para apoyar las operaciones de respuesta a la emergencia que se están llevando a cabo", afirmó el ministerio en un comunicado.

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La medida prioriza "la preparación ante emergencias, el rastreo de contactos y las actividades de respuesta para contener el virus y evitar una mayor propagación".

El ministerio de Sanidad subrayó que la decisión afecta "exclusivamente" al personal de ese departamento y no constituye "una suspensión generalizada de las reuniones, conferencias o seminarios gubernamentales que se celebren en hoteles".

"No tenemos un brote activo de ébola en Kenia. Recientemente, gestionamos un único caso importado", enfatizó este sábado la secretaria principal de Salud Pública y Estándares Profesionales del Ministerio de Sanidad, Mary Muthoni, quien instó a la población a que "mantengan la calma" y apliquen "estrictas medidas de higiene".

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Kenia confirmó este martes su primer caso importado de ébola, correspondiente a un ciudadano keniano que había vivido los últimos siete años en la República Democrática del Congo (RDC) y que falleció el pasado lunes por la noche en un hospital de Nairobi.

El hombre recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala y, posteriormente, volar desde Uganda hasta Nairobi, donde aterrizó el pasado 3 de octubre.

Desde entonces, las autoridades sanitarias iniciaron el rastreo de contactos para identificar a las personas que pudieron estar expuestas al virus durante el traslado y el tratamiento del paciente.

Kenia es el cuarto país en registrar un caso vinculado a la epidemia de ébola en la RDC, junto a Uganda, Francia y Países Bajos.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que ha causado 8.787 casos confirmados, incluidos 4.242 muertos, según el último balance del Gobierno congoleño.

La actual epidemia también se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

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La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE