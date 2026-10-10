Registran dos sismos de magnitudes 3,6 y 4,2 en la zona costera de Ecuador

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Quito, 10 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 3,6 se registró la noche del viernes en la provincia ecuatoriana del Guayas (suroeste), cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada del país andino, y otro de magnitud 4,2 frente a las costas de la provincia de Manabí (centrooeste).

Según el Instituto Geofísico, el sismo de magnitud 3,6 ocurrió a las 22:16 hora local (03:16 GMT de este sábado) a 1,93 grados de latitud sur y a 79,70 grados de longitud oeste.

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De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 74 kilómetros y a 4,21 kilómetros de Samborondon.

Algo más de una hora después se registró el sismo de magnitud 4,2 frente a las costas de la provincia de Manabí, a una profundidad de 18,7 kilómetros y a 64,98 kilómetros de Muisne.

La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace más de diez años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.

Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Ese terremoto se sintió con fuerza también en zonas andinas, como la capital ecuatoriana, Quito, y tuvo miles de réplicas, de acuerdo al Instituto Geofísico.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE