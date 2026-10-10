Olacde: La integración energética es clave para el futuro de América Latina y el Caribe

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Santo Domingo, 10 oct (EFE).- Aumentar y profundizar en la integración energética en los países de América Latina y el Caribe es "parte de la respuesta" ante el aumento de los precios de los combustibles, que influye en el coste de la electricidad, asegura el secretario ejecutivo de la Olacde, Andrés Rebolledo.

"Una parte de la respuesta y de la solución tiene exactamente que ver con la posibilidad de seguir aumentando y profundizando los grados de integración energética. En la medida en que estemos interconectados y tengamos suministro posible, competitivo y resiliente entre los socios va a ayudar y aportar a la seguridad energética en nuestros países", dijo en una entrevista con EFE Rebolledo tras concluir en Santo Domingo la XI Semana de la Energía, organizada por la Olacde.

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Rebolledo reconoce que la actual situación es un "desafío muy importante" porque "los precios del diésel aumentaron en promedio en la región un 22 %, la gasolina un 16 % y el precio del crudo, en algunos momentos ha bajado, sin embargo, siguen estando arriba".

El secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde) espera que "en la medida en la que el sector petrolero logre incorporar y sacar reservas de cada país, aumentar la oferta y bajar el precio del petróleo", se producirá una bajada no solo en los combustibles sino también en la electricidad, dado que "todavía hay una porción importante" de ésta que requiere combustible para la generación".

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Para hacer frente al escenario, Rebolledo cree que es importante mantener la "coordinación regional" con actividades como la XI Semana de la Energía, que se celebró desde el pasado martes hasta este viernes en Santo Domingo, y reunió a ministros del ramo y representantes de 27 países de América Latina y el Caribe.

Además, es "fundamental profundizar y avanzar e impulsar la integración energética regional", explicó Rebolledo, quien fue ministro de Energía de Chile (2016-2018).

"En la medida que tengas una integración y tengas infraestructura y eso te permita intercambiar moléculas o electrones, creo que te da más resiliencia de cara a un momento en el que no solo suben los precios, sino que en ocasiones tienes incluso restricciones de abastecimiento", indicó.

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En la LVI Reunión de Ministros y Ministras de la Olacde, realizada en el marco de la Semana de la Energía, los funcionarios manifestaron una "disposición política importante para trabajar colectivamente en las soluciones que hoy día la región quiere en materia de desarrollo energético".

Las autoridades llegaron a acuerdos para realizar un diagnóstico regional sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el sector eléctrico; impulsar un diagnóstico y marcos regulatorios que faciliten el uso de electricidad en sectores de consumo final "prioritarios", y la creación del Consejo Regional de Juventudes en Energía, según recoge un documento de la Reunión al que ha tenido acceso EFE.

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También acordaron establecer un mandato para evaluar y promover la gestión del ciclo de vida de tecnologías limpias, además de aprovechar residuos industriales, gas de quema y proyectos de captura de carbono, así como mejorar la asistencia estatal de subsidios energéticos.

En otro ámbito, para hacer frente a los apagones que afectan a países de la región, Rebolledo considera importante, además de la integración eléctrica, diversificar las fuentes energéticas, modernizar las redes, y dar "mayor firmeza y flexibilidad al sistema eléctrico".

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Según Rebolledo, el sistema eléctrico ha incorporado "masivamente energías renovables variables que no están disponible todo el día", si bien, asegura que "el presente y el futuro de la región está en la energía renovable".

"El 70 % de la energía eléctrica en nuestra región se produce en base a energías renovables", defendió el secretario ejecutivo de la Olacde.

En ese sentido, Rebolledo cree que la región seguirá "siendo un aporte a las soluciones globales en materia de necesidad de recursos y energía limpia". EFE

(foto) (vídeo)

La Agencia EFE contó con el apoyo de la Olacde para la elaboración de este contenido.