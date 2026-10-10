Abbas anula las legislativas palestinas del 28 de noviembre y las aplaza hasta el 11 de noviembre de 2027

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El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, de 90 años de edad, ha anunciado este sábado la cancelación de las elecciones legislativas palestinas previstas para el 28 de noviembre y que éstas se celebrarán junto a las elecciones presidenciales el 11 de noviembre de 2027.

El aplazamiento se debe a las restricciones y ataques de Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, que afectan a "la posibilidad de celebrar elecciones libres, justas e incluyentes". En concreto menciona los "ataques militares israelíes, la ampliación de los asentamientos, la violencia de los colonos y las repetidas incursiones israelíes en toda Cisjordania.

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También cita las restricciones al movimiento de la población y la retención de los pases de los palestinos pro parte de las autoridades israrelíes.

El decreto de Abbas apela a la participación de toda la población en unas elecciones que han sido anuladas tras un "consenso nacional entre las facciones y fuerzas políticas (palestinas) de que ante las mediadas israelíes, las elecciones deben celebrarse en unas condiciones políticas y de seguridad adecuadas para unas elecciones libres, justas e incluyentes".

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Pide asimismo una oportunidad para el diálogo nacional integrador que refuerce la unidad palestina, preserve la unidad del territorio y el sistema político, afronte los desafíos del proceso electoral y garantice la participación de los palestinos en Jerusalén, Cisjordania y los derechos políticos y constitucionales.

El mandatario palestino critica además las restricciones impuestas por Israel a los responsables de la Comisión Electoral Central y a los observadores internacionales. Asimismo, lamenta la ausencia de una fuerza internacional de estabilización y una fuerza policial en Gaza como la recogida en la Resolución 1803.

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"Estas condiciones impiden el establecimiento de un entorno adecuado para las elecciones y afectan a garantías de seguridad de votantes, candidatos y trabajadores electorales", ha denunciado.

Abbas fue respaldado en las urnas por última vez en 2005 y las legislativas no se celebran desde 2006, cuando el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se impuso al Movimiento Al Fatá de Abbas y se desencadenó la crisis política en la Franja de Gaza que llevó a la expulsión de Al Fatá del enclave.

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