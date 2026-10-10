Al menos 15 muertos, entre ellos tres niños, en ataque aéreo ruso a Zaporiya

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Berlín, 10 oct (EFE).- Un ataque ruso con bombas guiadas a la ciudad ucraniana de Zaporiya ha dejado al menos 15 muertos, entre ellos tres niños, informó el Servicio Estatal de Emergencias a través de Facebook.

"El número de muertos por los ataques con bombas aéreas guiadas rusas en Zaporiyia ha ascendido a 15, entre ellos tres niños", decía el comunicado.

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Además, 16 personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad.

Los trabajos de rescate continúan y se teme que la cifra tenga que ser corregida al alza.EFE