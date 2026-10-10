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La UE critica el levantamiento de sanciones a Rusia porque "da a Moscú más ingresos para hacer la guerra"

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La Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Kaja Kallas, ha advertido este sábado de que la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones sobre el diésel ruso proporciona a Moscú "más ingresos para hacer la guerra".

"Los ataques rusos han matado a más de 80 civiles ucranianos en dos días. Más aún, ha exacervado sus ataques híbridos contra Europa, contra miembros de la UE y aliados de la OTAN", ha apuntado Kallas en un mensaje publicado en redes sociales.

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Para Kallas "no es el momento de rebajar la presión sobre Rusia y Europa no va a hacerlo", ha planteado. De hecho, ha destacado que los ministros de Exteriores de la UE tienen previsto aprobar el próximo lunes "el mayor paquete de sanciones contra la maquinaria de guerra de Rusia desde el inicio de la guerra".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes un acuerdo "trascendental" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global.

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