Presidente dominicano viaja a Roma para reunirse con el papa y con autoridades italianas

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Santo Domingo, 10 oct (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, viajará este sábado a Roma para desarrollar una agenda oficial entre el 11 y el 16 de octubre, que incluye una audiencia con el papa León XIV, reuniones con autoridades italianas y representantes de organismos internacionales, y su participación en el Foro Mundial de la Alimentación 2026.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia Nacional, la agenda de Abinader comenzará el lunes 12 de octubre con la inauguración del Foro Mundial de la Alimentación 2026, en la sede de la FAO, donde el presidente dominicano tiene previsto intervenir como orador principal.

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Ese día, Abinader se reunirá con el director general de la FAO, Qu Dongyu, y con el economista jefe de ese organismo, Máximo Torero.

También tiene programado un encuentro con Carl Skau, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Como parte de las actividades, el gobernante entregará al museo de la FAO una obra del artista dominicano Juan Trinidad y participará en la inauguración del Salón República Dominicana en la sede del organismo.

El martes 13 viajará a Praga para asistir a la Conferencia Anual del Forum 2000, que se celebrará en el Prague Congress Center.

Abinader se reunirá con el director ejecutivo del foro, Jakub Klepal, y participará en un diálogo con Carl Gershman, presidente fundador de la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, y Benedetta Berti, secretaria general de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

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El mandatario dominicano regresará posteriormente a Roma, donde el miércoles 14 tiene previstas reuniones con el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, y con la primera ministra, Giorgia Meloni.

También se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y participará en la inauguración del Foro Empresarial Italia-República Dominicana.

El programa incluye un encuentro con representantes empresariales de ambos países para abordar asuntos relacionados con las relaciones económicas y comerciales.

El jueves 15, Abinader acudirá al Vaticano para una audiencia con el papa León XIV y una reunión con el cardenal Parolin.

La agenda concluirá el viernes 16 con una reunión con Giorgio Silli, secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), y su participación en las actividades de clausura del Foro Mundial de la Alimentación.

Durante esa jornada, República Dominicana recibirá un reconocimiento por mantener la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2,5 %, según la información difundida sobre la visita.

El programa también contempla un reconocimiento al músico dominicano Juan Luis Guerra por su canción 'Ojalá que llueva café en el campo', así como una presentación artística de la también dominicana Maridalia Hernández durante la clausura del foro. EFE