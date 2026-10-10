La Policía de Bolivia detiene a un miembro de la banda criminal brasileña PCC

Guardar

La Paz, 10 oct (EFE).- La Policía de Bolivia informó este sábado sobe la detención de "un alto miembro" del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil, que protagonizó un "incidente doméstico" en la ciudad oriental de Santa Cruz.

El comandante de la Policía boliviana, Adrián Álvarez, informó que se trata de Marco de Oliveira Ferreira, "que se encontraba de manera irregular en territorio nacional".

PUBLICIDAD

Álvarez indicó que el brasileño permanecía en Bolivia bajo una identidad falsa, después de salir de su país con "un frondoso expediente de antecedentes por delitos de narcotráfico, sicariatos y organización criminal", por los que pesan sobre él tres mandamientos de condena.

La Policía atendió en la víspera un "incidente doméstico" en una zona popular de Santa Cruz, donde los agentes llegaron y descubrieron que se trataba del brasileño que era buscado por la unidad de Inteligencia.

El jefe policial indicó que se cumplieron todos los protocolos vigentes y se emitió una resolución de expulsión del brasileño que será cumplida en las siguientes horas.

El Gobierno de Rodrigo Paz lanzó hace poco el 'Plan Fronteras Seguras' tras una serie de hechos de violencia ocurridos en Santa Cruz en los últimos meses, incluidos los asesinatos a tiros de cuatro civiles y un agente de inteligencia en la población de San Matías en agosto.

PUBLICIDAD

El Gobierno sostiene que varios de estos crímenes están relacionados con la disputa entre las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) por el control de rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil, un conflicto que ha incrementado la violencia en zonas bolivianas de la Chiquitania y la Amazonía.

El Gobierno de Paz anunció hace unas semanas que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información.

La semana pasada, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, anunció la creación de dos unidades de élite en zonas cercanas a la frontera con Brasil, con apoyo de Estados Unidos, para combatir la violencia atribuida a organizaciones vinculadas al narcotráfico. EFE

PUBLICIDAD