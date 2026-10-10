La Iglesia católica paraguaya pide proteger a las mujeres de la violencia machista

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Asunción, 9 oct (EFE).- La Iglesia católica de Paraguay instó este viernes a las autoridades a escuchar, proteger y acompañar a las mujeres víctimas de violencia machista al lamentar el asesinato esta jornada de una joven de 22 años, con lo que ascienden a 20 los feminicidios en el país en lo que va de año.

"Las víctimas necesitan valor para acudir a la Justicia, pero también necesitan ser escuchadas, protegidas y acompañadas. Ninguna denuncia de violencia debe quedar simplemente archivada o demorada sin una evaluación seria del riesgo y una respuesta eficaz", dijo durante una homilía el cardenal paraguayo, Adalberto Martínez.

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El purpurado opinó así durante su prédica en una misa especial en la Catedral de Asunción, la capital de Paraguay, en la que estuvieron presentes el mandatario Santiago Peña y la primera dama Leticia Ocampos, así como ministros del gabinete, con motivo de la presencia en el país de la espada de San Miguel Arcángel, que por primera vez sale de Italia.

"La justicia debe actuar con diligencia, la inoperancia y las negligencias pueden dejar a las víctimas expuestas y hacer que se llegue demasiado tarde", insistió Martínez.

Esta madrugada, un hombre asesinó a tiros a la joven Deisy Paola Giménez Segovia en la ciudad de Lambaré (centro), cercana a Asunción, cuando la mujer de 22 años salió de su casa para ir al trabajo.

"Nos duele", dijo el cardenal paraguayo sobre esta muerte que ha conmocionado a la sociedad paraguaya.

Las investigaciones apuntan a la expareja de la joven, un hombre de 26 años identificado como Aldo Alexis Duarte, como el principal sospechoso del asesinato.

La prensa local reportó que el sospechoso, que esta jornada era buscado intensamente, no aceptaba que la joven hubiera puesto fin a la relación después de que este la agrediera.

Un juzgado de paz había interpuesto una orden de alejamiento contra Duarte a mediados de septiembre pasado, pero testigos indicaron a medios locales que "acosaba" y merodeaba a la mujer en su trabajo y universidad, donde estudiaba para ser abogada.

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El Ministerio Público paraguayo informó hoy que 36 menores han quedado huérfanos tras los 20 feminicidios registrados en lo que va de año.

Mientras que en 2025, un total de 37 mujeres fueron asesinadas en Paraguay en hechos que dejaron 69 huérfanos. EFE

(foto)(video)