Los restos de tres víctimas de desaparición forzada fueron recuperados en Perú

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Lima, 9 oct (EFE).- La Fiscalía de Perú recuperó los restos de tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, que fueron víctimas de desaparición forzada en 1992, tras ataques del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la región sureña de Puno, informó este viernes el Ministerio Público peruano.

La exhumación y recuperación de restos óseos y elementos asociados, como prendas de vestir, fue conseguida por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno, a cargo del fiscal Víctor Castillo Revilla.

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El hallazgo fue efectuado por peritos del Equipo Forense Especializado (EFE) en el centro poblado Paco Pacuni, en el distrito de Limbani, en una zona cercana a la zona selvática de la región.

Según las indagaciones fiscales, los restos al parecer corresponden a dos mujeres, de 18 y 16 años, identificadas como Alejandrina R.S. y M.R.S., y a un hombre de 18 años, identificado como Pedro A.M., quienes murieron por ataques del MRTA el 9 de junio de 1992.

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Las dos mujeres fueron impactadas por proyectiles de armas de fuego durante un enfrentamiento entre subversivos y militares, mientras que el hombre murió tras la explosión de una granada cuando retornaba para ayudar a sus padres.

Los restos fueron trasladados a la Unidad Médico Legal para ser sometidos a exámenes antropológicos, odontológicos y de contexto para certificar sus identidades y las causas de sus muertes, tras lo cual serán entregados a sus familiares.

El Ministerio Público señaló que el sistema especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo "reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación humanitaria para los familiares de las víctimas del periodo de violencia en el país".

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La Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR) concluyó en su informe final de 2003 que la agrupación maoísta Sendero Luminoso fue causante de la mayor parte de los 69.000 víctimas que dejó el conflicto armado interno que desató contra el Estado peruano desde 1980, en una época en la que también insurgió el marxista MRTA. EFE