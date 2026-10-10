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Irlanda propone recortar un 8 % el presupuesto de la Unión Europea para 2028-2034

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Bruselas, 10 oct (EFE).- La presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE), que este semestre ostenta Irlanda, propuso este sábado reducir un 8 % el presupuesto del bloque para el período 2028-2034 con los apartados de competitividad y seguridad como principales afectados por los recortes.

La nueva versión de las cuentas se establece en 1,62 billones de euros, frente a la propuesta de la Comisión Europea, que se situaba en 1,76 billones en precios constantes (1,98 billones en precios corrientes), por lo que el recorte total alcanza los 141.056 millones de euros. EFE

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