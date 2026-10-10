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Fragata india llega al puerto ruso de Vladivostok para participar en maniobras navales

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Moscú, 10 oct (EFE).- La fragata india 'Sahyadri' llegó hoy al puerto de Vladivostok, en el Lejano Oriente de Rusia, para participar en las maniobras navales conjuntas ruso-indias Indra 2026 que arrancarán la semana que viene, informó el servicio de prensa de la Flota del Pacífico de la Armada Rusa.

"A la principal base de la Flota del Pacífico, la ciudad de Vladivostok, llegó la fragata india 'Sahyadri', para participar en las tradicionales maniobras navales ruso indias Indra 2026", señaló la entidad castrense, citada por TASS.

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El comandante de la división de buques de superficie de la Flota del Pacífico, capitán de navío Alexéi Uliánenko, destacó "las largas relaciones de amistad de los marineros de guerra de Rusia y la India, que se multiplican de año en año".

Por su parte, el comandante de la fragata, capital de navío Vikas Jha, aseveró que estas maniobras son una prueba del alto nivel de las relaciones entre ambos países.

La Flota del Pacífico indicó que las maniobras navales conjuntas arrancarán el próximo martes 13 de octubre, y contarán con dos etapas, una costera y otra en alta mar, que se desarrollará en el mar del Japón.

Por la parte rusa participará la corbeta 'Aldar Tsidendjápov', según el mando ruso.

En el marco de los ejercicios navales las partes también llevarán a cabo visitas de cortesía y otras actividades, sociales, culturales y deportivas.EFE

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