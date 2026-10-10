El presidente mauritano vuelve a nombrar primer ministro a El Mojtar Uld Dya tras dimitir su Gobierno

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El presidente de Mauritania, Mohamed Uld Ghazuani, ha renovado el mandato de El Mojtar Uld Dya como primer ministro del país y le ha encomendado la constitución de un nuevo Ejecutivo, después de que el hasta ahora jefe del Gobierno mauritano presentara su renuncia y la de su gabinete este viernes, según han informado las autoridades del país

La Presidencia de la República ha comunicado la decisión a través de un decreto presidencial y, tras el nombramiento, Uld Ghazuani ha recibido a Uld Dya en el palacio presidencial de Nuakchot para trasladarle el encargo de diseñar la nueva composición gubernamental.

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Al término del encuentro el primer ministro ha afirmado que comenzará a trabajar "de inmediato" para presentar una nueva propuesta de Gobierno y ha subrayado que el futuro Ejecutivo deberá contar con la preparación política y técnica necesaria para dar continuidad a las prioridades establecidas por el jefe del Estado.

En este sentido, ha explicad que el nuevo equipo seguirá desarrollando el programa presidencial 'Mi ambición por la Nación', al tiempo que tratará de afrontar las dificultades derivadas de la actual crisis internacional. Entre los objetivos mencionados figura el refuerzo de la protección social, especialmente para los ciudadanos con menores ingresos.

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La renuncia del anterior gabinete fue presentada por Uld Dya al presidente mauritano durante la mañana del viernes. Horas después, el jefe del Estado formalizó su continuidad al frente del Gobierno y le encargó la formación de un nuevo gabinete ministerial.

El Moctar Uld Dya asumió por primera vez el cargo de primer ministro en agosto de 2024. Su nueva designación abre ahora el proceso para configurar un Ejecutivo que deberá continuar la aplicación del programa presidencial y atender las prioridades sociales y económicas señaladas por el mandatario.

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