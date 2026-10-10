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El Madrid pretende mantener las buenas sensaciones en casa ante el Manresa

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Madrid, 10 oct (EFE).- Tres días después de sumar su primera victoria en la Euroliga ante el Partizan de Belgrado, el Real Madrid tratará de aprovechar ese impulso para continuar el pleno de triunfos en la Liga Endesa con un nuevo partido en el Movistar Arena, este domingo (12.00), ante el Kids&Us Manresa.

Los de Pedro Martínez encontraron en el calor de los suyos su primera victoria continental, que ayudó a sofocar el incendio provocado por las tres derrotas consecutivas, en el peor arranque del club en la Euroliga.

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Después de dos sufridas victorias en las dos primeras jornadas de la Liga ACB, la última de ellas como visitante y en la prórroga ante el Obradoiro, los blancos van directos a por el 3-0 en la competición doméstica.

Para el duelo ante el Manresa no contarán con el argentino Gabriel Deck, por una lesión en el hombro izquierdo, además de la ya sabida baja de Usman Garuba, en proceso de recuperación por una rotura de tendón de Aquiles la pasada temporada.

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Además del internacional albiceleste, Martínez dio descanso al capitán Sergio Llull, a Max Shulga y Olivier Sarr ante el conjunto serbio, por lo que los tres podrían regresar a la convocatoria este domingo.

Sí se sentó en el banquillo el italiano Gabriele Procida, aunque fue el único jugador de los 12 disponibles en no contar con minutos ante los de Belgrado.

La condición de cupo de Llull y Shulga hacen más que probable su inclusión, mientras que Procida o Sarr, con muy pocas oportunidades hasta el momento, podrían saltar a la pista para mejorar su acople al equipo.

El plan de juego de Martínez podría verse alterado por la Euroliga, ya que la próxima semana disputarán doble jornada, con salida a Milán y vuelta a casa ante el Asvel francés.

Será un partido especial para el catalán, ya que se medirá como técnico del Real Madrid, por primera vez al Manresa, del que fue entrenador de 2019 a 2024.

Precisamente, con él en el banquillo, el Manresa consiguió su última victoria en el feudo blanco, el 31 de marzo de 2024, por 72-83. EFE

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