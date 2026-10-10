Barbón defiende en Argentina la igualdad de derechos de toda la ciudadanía española en el exterior

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El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reivindicado en Buenos Aires los "profundos vínculos históricos, culturales y humanos" que unen Asturias y Argentina, y ha defendido la igualdad de derechos de toda la ciudadanía española residente en el exterior, durante la recepción celebrada por la Embajada de España con motivo de la Fiesta Nacional.

Asturias ha sido la comunidad invitada de esta edición de la fiesta en la capital argentina, según ha informado el Principado en una nota de prensa. En su intervención, Barbón ha agradecido la acogida que el país ha brindado históricamente a miles de emigrantes españoles y, de manera especial, a la diáspora asturiana. "Nos ha acogido de una forma fraternal", ha señalado, antes de trasladar "la gratitud del pueblo de Asturias y del pueblo de España" a la nación argentina.

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Barbón ha asegurado que su primer viaje oficial a Argentina ha estado marcado "por la emoción y el recuerdo de las generaciones de asturianos y asturianas que encontraron en el país una oportunidad para construir un futuro mejor". "Aquí se acogió a muchísimos hombres y mujeres", ha recordado, en alusión tanto a quienes emigraron por motivos económicos como a quienes buscaron refugio.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo ha destacado el valor simbólico del 12 de octubre como fecha que representa "el encuentro de dos mundos" y ha puesto el acento en los elementos que unen a ambos lados del Atlántico, especialmente la lengua y los valores compartidos. Al mismo tiempo, ha reivindicado la identidad propia de Asturias, sustentada en su cultura, su gastronomía, sus tradiciones y su diversidad lingüística.

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"Somos una tierra que no excluye, sino que abraza", ha afirmado Barbón, quien ha destacado el papel de la comunidad asturiana en el exterior y, en particular, el de Argentina, donde reside la representación más numerosa de la diáspora asturiana en el mundo. En este sentido, ha valorado el Congreso Mundial de Asturianía como foro que demuestra que "Asturias se vive con múltiples acentos, pero con la misma pasión, la misma bandera y los mismos sentimientos".

"TODO AQUEL QUE GOZA DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA TIENE QUE TENER DERECHO A VOTO"

También ha reivindicado la vigencia de la Constitución de 1978 como el marco que ha permitido el desarrollo del Estado autonómico y el progreso democrático de España. Asimismo, se ha referido a la situación de los españoles residentes en el exterior y ha defendido que no existan "nacionales de primera y de segunda". "Todo aquel que goza de la nacionalidad española tiene que tener derecho a voto", ha manifestado.

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Barbón ha aprovechado la recepción para promocionar Asturias como destino turístico y como territorio comprometido con la justicia social, el progreso, la libertad y la convivencia. "Quien prueba Asturias, repite", ha señalado, antes de invitar a quienes aún no conocen la comunidad a visitarla.

Antes de participar en los actos organizados por la Embajada de España, el presidente ha visitado el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ESMA) y el edificio legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ha mantenido encuentros con representantes políticos locales.

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