Empresarios advierten del riesgo en empleos por cortes de energía a industrias en Ecuador

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Quito, 9 oct (EFE).- El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) advirtió este viernes que el empleo está en riesgo por la decisión gubernamental de que los cortes de energía que se están realizando a las industrias de alto y mediano voltaje pasen de 48 a 72 horas desde el próximo lunes, a fin de "garantizar el suministro eléctrico a los hogares".

"Con el sector productivo detenido no hay empleo, crecimiento ni seguridad para el Ecuador", titula un comunicado del CEE en el que subraya que, aunque la medida del Gobierno recae sobre las empresas, "los efectos alcanzan a miles de trabajadores, sus familias y a toda la economía".

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En esa línea, el comité hizo la advertencia de que sin turnos regulares de producción, miles de plazas de trabajo y los ingresos de sus familias "están amenazados", pues "la pérdida de empleo e ingresos debilita el tejido social y agrava las condiciones que favorecen la delincuencia".

Además, el gremio empresarial señaló que la medida afecta a las cadenas productivas y recordó que, en el pasado, las restricciones energéticas han llegado a "restar hasta 1,4 puntos del PIB, con impacto en la manufactura, el comercio, el crédito, los servicios y en los proveedores y pequeños negocios que dependen de ellos".

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El CEE solicitó a la Presidencia de la República una reunión para acordar tres decisiones concretas: continuidad productiva, sostenibilidad de las actividades productivas y seguridad energética.

La salida a la "crisis" exige decisiones compartidas y esfuerzos proporcionales, acotó el CEE en el escrito que circuló el mismo día en que la Federación de Exportadores (Fedexpor) emitió otra alerta por los efectos que las medidas del Gobierno "podrían generar sobre la producción exportable, la operación portuaria y la cadena logística del comercio exterior ecuatoriano".

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Fedexpor anotó que alrededor de un 75 % del volumen de la carga exportada corresponde a productos perecibles, que requieren condiciones especificas de conservación y continuidad operativa.

La Federación propuso a las autoridades de Energía revisar con urgencia, y junto a los sectores productivos, esquemas previsibles y adaptables de reducción de consumo bajo criterios técnicos y operativos que mitiguen las afectaciones sobre el comercio exterior.

Los mensajes del CEE y de Fedexpor circularon el mismo día en que el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador informó que se dispuso la desconexión temporal del suministro eléctrico a las industrias de Alto Voltaje 1 (AV1), que ya venían sometidas a cortes de 48 horas.

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La medida impuesta a las 185 empresas AV 1, también se aplica a "determinados usuarios industriales de Media Tensión, cuya demanda energética ha registrado un incremento significativo durante este feriado", que comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo, señaló el Ministerio -en un comunicado-, en el que no especifica el tiempo que durará la desconexion.

"Esta decisión busca administrar responsablemente la energía disponible, preservar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y priorizar el abastecimiento a los hogares ecuatorianos", explicó la nota informativa.

El Gobierno ha señalado que los cortes de energía a las industrias se realizan para evitar que se reduzca el nivel del agua de los embalses que alimentan las principales hidroeléctricas, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando el Gobierno se vio obligado en distintos periodos a realizar racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional.

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El máximo nivel de cortes del fluido eléctrico se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión, por sectores, debido a sequías en la zona donde están las hidroeléctricas. EFE