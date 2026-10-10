OLP aplaza a septiembre las legislativas palestinas, coincidiendo con las presidenciales

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Jerusalén, 10 oct (EFE).- El Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) aprobó este sábado aplazar a septiembre de 2027 las elecciones legislativas previstas para el 28 de noviembre, que se celebrarán al mismo tiempo que las presidenciales.

En un comunicado difundido tras su reunión, recogido por la agencia oficial palestina Wafa, el comité afirmó que las condiciones que se esperaban cuando se convocaron los comicios hace varios meses "han cambiado de forma fundamental".

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Entre los motivos, citó la falta de aplicación de la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que respaldó el plan de paz para Gaza, y la ausencia en la Franja de la fuerza internacional de estabilización y de la Policía palestina. Mencionó también la continuidad de la presencia y los ataques del Ejército israelí y las restricciones que impiden la entrada en Gaza de la Comisión Electoral Central y de observadores locales e internacionales.

Según el comité, estas circunstancias impiden crear un entorno adecuado para votar y socavan las garantías de seguridad para los votantes, los candidatos y el personal electoral.

El comunicado aludió además a la situación "catastrófica" en Cisjordania y Jerusalén Este ocupados, con ataques de colonos armados "bajo la protección de las fuerzas israelíes", la expansión de los asentamientos, las demoliciones de viviendas y la retención por parte de Israel de los ingresos fiscales palestinos, que según el comité se acercan a los 7.000 millones de dólares.

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La OLP subrayó que el derecho de los residentes de Jerusalén Este a votar y a presentarse como candidatos es "un componente esencial" de cualquier proceso electoral palestino, y pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para levantar las restricciones.

El comité reafirmó su compromiso con la celebración de elecciones y con la renovación de la "legitimidad democrática" de las instituciones palestinas, que describió como "un derecho del pueblo palestino y una obligación nacional".

La decisión ratifica lo acordado en las reuniones de las facciones palestinas en El Cairo, que según la OLP pidieron aplazar los comicios para dar tiempo a un diálogo nacional integral y a los esfuerzos para eliminar los obstáculos israelíes.

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La Comisión Electoral Central palestina no respondió de inmediato a las preguntas de EFE.

Un portavoz de la Presidencia palestina ya había adelantado el viernes a EFE que las elecciones se aplazarían al próximo año en virtud del acuerdo de El Cairo, para "crear unas condiciones más serias para celebrarlas".

El aplazamiento fue criticado por el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, quien acusó al presidente palestino, Mahmud Abás, de "engañar a la comunidad internacional al cancelar una vez más las elecciones prometidas".

Los palestinos no celebran elecciones legislativas desde 2006, cuando Hamás se impuso a Fatah, el partido de Abás, ni presidenciales desde 2005. Abás, de 90 años, ganó entonces un mandato de cuatro años que debió expirar en 2009. Los últimos comicios convocados, en 2021, fueron cancelados alegando la negativa de Israel a permitir la votación en Jerusalén Este. EFE

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