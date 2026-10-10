Suspenden en España el partido entre Rayo y Athletic por lanzamiento de objetos al campo

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Madrid, 10 oct (EFE).- El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la octava fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española), fue suspendido este sábado debido al lanzamiento de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición madrileña.

El partido, que era el primero de Liga del conjunto rayista en su estadio tras el 'exilio' de tres partidos en Butarque (Leganés) por las condiciones de inseguridad del Estadio de Vallecas, fue suspendido tras interrumpirse dos veces, mandando incluso a los jugadores al túnel de vestuarios en la segunda ocasión.

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El lanzamiento de objetos por parte de la afición del Rayo se hizo en señal de protesta por la gestión del presidente del club franjirrojo, Raúl Martín Presa, al que llevan pidiendo los últimos meses su marcha.