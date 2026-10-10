El Gobierno de Venezuela firma un acuerdo con SpaceX para desplegar el servicio de Starlink en su territorio

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha formalizado este viernes un acuerdo con SpaceX --el conglomerado espacial y tecnológico fundado por Elon Musk-- que autoriza la operación comercial del servicio de internet satelital Starlink en todo el territorio nacional, según ha informado el Gobierno venezolano a través de un comunicado oficial.

La decisión convierte así a Venezuela en un mercado oficial para la compañía norteamericana, estableciendo domicilio legal y fiscalización en el país venezolano bajo el marco regulatorio nacional, lo que permitirá al Gobierno de Rodríguez la supervisión directa de la prestación del servicio.

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Con esta regulación, los usuarios en Venezuela podrán contratar la conexión directamente en el país, gestionar los pagos mediante la red bancaria local y recibir los equipos receptores a domicilio. Hasta la fecha, aunque las antenas se comercializaban mediante distribuidores autorizados, los procesos de activación, contratación y pago debían tramitarse desde el extranjero o mediante equipos importados de forma particular.

El documento oficial precisa que la habilitación y las concesiones en banda Ku permiten al Estado venezolano "ratificar su compromiso con el ordenamiento del espectro radioeléctrico, el fomento de las nuevas tecnologías y la inclusión digital de la población", en el marco de las políticas de democratización del acceso a la tecnología impulsadas por la presidenta encargada.

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El Gobierno venezolano ha enmarcado esta autorización dentro del plan de actualización de la infraestructura nacional de telecomunicaciones y democratización del acceso tecnológico.

Este acercamiento regulatorio refleja la buena sintonía entre el Gobierno y empresas estadounidenses con el Gobierno venezolano y contrasta con el enfrentamiento público que protagonizaron el expresidente Nicolás Maduro yMusk a finales de julio de 2024, en medio de la controversia por los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas.

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