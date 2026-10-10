El Gobierno de Ecuador ordena desconexión temporal de energía a industrias de alto voltaje

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Quito, 9 oct (EFE).- El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador informó este viernes de que se dispuso la desconexión temporal del suministro eléctrico a las industrias de Alto Voltaje 1 (AV1), que ya venían sometidas a cortes de 48 horas como medida para afrontar las condiciones hidrológicas que enfrentan las principales centrales hidroeléctricas del país.

La medida impuesta a las 185 empresas AV1, también se aplicó a "determinados usuarios industriales de Media Tensión, cuya demanda energética ha registrado un incremento significativo durante este feriado", que comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo, señaló el Ministerio en un comunicado, en el que no especifica el tiempo que durará la desconexión.

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"Esta decisión busca administrar responsablemente la energía disponible, preservar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y priorizar el abastecimiento a los hogares ecuatorianos", explicó.

También aseguró que el Gobierno "actúa de manera preventiva, anticipándose a la evolución de las condiciones climáticas e hidrológicas, para reducir los riesgos sobre la generación y el suministro eléctrico"

Sobre la nueva medida se informó un día después de que el mismo Ministerio anunciase que los cortes de energía que se están realizando a las industrias de alto y mediano voltaje pasarán de 48 a 72 horas desde el próximo lunes, con el objetivo de "garantizar el suministro eléctrico a los hogares".

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El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, señaló el jueves que la prioridad del Gobierno era "proteger" el suministro eléctrico de los hogares para que no haya apagones generalizados, que han sido descartados por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

El Gobierno señaló que los cortes de energía a las industrias se realizan para evitar que se reduzca el nivel del agua de los embalses que alimentan las principales hidroeléctricas, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando el Gobierno se vio obligado en distintos periodos a realizar racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional.

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El máximo nivel de cortes del fluido eléctrico se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión, por sectores, debido a sequías en la zona donde están las hidroeléctricas. EFE