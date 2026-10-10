El Gobierno Británico prohíbe el desfile de la Orden de Orange en la calle Garvaghy tras semanas de tensión

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El secretario del Gobierno Británico para Irlanda del Norte, Chris Bryant, ha revocado este viernes el permiso concedido a la Orden unionista de Orange para marchar por la calle Garvaghy, un enclave predominantemente católico de Portadown, tras dos semanas de intensos disturbios entre comunidades.

Esta medida responde a la solicitud directa del jefe del Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI, por sus siglas en inglés), Jon Boutcher, quien había pedido revisar el fallo de la Comisión de Desfiles. El organismo había autorizado a la organización protestante a marchar por el enclave por primera vez en casi tres décadas, lo que ha desencadenado fuertes altercados en la zona durante las dos últimas semanas, con grandes movilizaciones convocadas por ambas comunidades.

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En un comunicado en el que ha confirmado la prohibición del desfile, Bryant ha afirmado que no había tomado la decisión a la ligera y ha agradecido a los miembros de la Orden de Orange de Portadown "por su actitud pacífica y respetuosa de la ley, y por su cooperación en todo momento con la PSNI".

"El respeto al estado de derecho es fundamental para nuestra sociedad y agradezco a quienes se han comportado de manera pacífica y legal, procurando aliviar las tensiones en sus respectivas comunidades. Quienes hayan actuado ilegalmente deberán afrontar las consecuencias de sus actos", ha asegurado.

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El secretario también ha agradecido a todas las partes involucradas en las negociaciones y ha "lamentado no haber podido llegar a un compromiso" y que "muchos residentes de Portadown se hayan sentido ansiosos y preocupados".

"Teniendo esto en cuenta, pido que se suspendan todas las protestas, concentraciones y manifestaciones. No hay excusa para que continúe aumentando la tensión", ha manifestado.

Por su parte, la primera ministra de Irlanda del Norte, la republicana Michelle O'Neill, ha celebrado la decisión tras haber participado en los bloqueos durante las últimas semanas organizadas por su partido, el Sinn Féin.

"Hoy es el día de los vecinos de Garvaghy Road, que han demostrado una fortaleza y dignidad admirables ante la provocación y la intimidación. Esta noche reinará un enorme alivio en la comunidad", ha declarado.

Al contrario, el líder del partido unionista, Gavin Robinson ha expresado su malestar con la decisión, la cual cree que es un "error y envía señales contundentes de que el país debería gobernarse por la fuerza de los números y por quién grita más fuerte".

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Asimismo, el presidente de Irlanda, Micheál Martin, ha tachado de "gran alivio" para la comunidad local la suspensión del desfile orangista y ha prometido "trabajar para todas las comunidades" en el futuro.

"El anuncio del secretario de Estado Chris Bryant sobre la resolución de la Comisión de Desfiles en relación con Drumcree supondrá un gran alivio para la comunidad de Garvaghy Road.

"También supondrá un alivio para los habitantes de todas las comunidades de Irlanda del Norte, y de la isla de Irlanda en su conjunto, a quienes les preocupaba que la situación en Drumcree, de no resolverse, pudiera tener repercusiones negativas duraderas en las relaciones entre comunidades y en la reconciliación. Estas últimas semanas han sido muy difíciles para las personas que viven a lo largo de Garvaghy Road y me alegro de que hoy se haya puesto punto final a esta situación para ellas", ha expresado en un comunicado.

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Los desfiles orangistas provocaron disturbios en los que murieron 21 personas durante la década de 1990, en pleno conflicto armado en Irlanda del Norte.

Las marchas dejaron de ser autorizadas tras los Acuerdos de Viernes Santo, pero hace dos semanas la Comisión de Desfiles norirlandesa autorizó un desfile orangista por esta calle, lo que provocó la reacción inmediata de los nacionalistas irlandeses, que bloquearon la calle e impidieron el desfile en medio de un importante despliegue policial.

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El conflicto armado de Irlanda del Norte entre unionistas que abogan por mantener los lazos con Reino Unido y nacionalistas irlandeses que piden reunificar Irlanda se prolongó casi 30 años hasta la firma de los tratados de Viernes Santo de 1998, dejando más de 3.500 muertos. El acuerdo propició además el fin de la lucha armada del Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Pese a que en la actualidad siguen las tensiones entre ambas comunidades, dichos acuerdos establecieron el un marco político para resolver la cuestión bajo un régimen autonómico bajo soberanía de Reino Unido con el compromiso de Londres de organizar un referéndum de autodeterminación cuando considere que hay una mayoría para la reunificación con Irlanda.

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