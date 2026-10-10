Colombia hace gala de la diversidad de sus miles de orquídeas

Guardar

Manizales (Colombia), 10 oct (EFE).- Con 4.270 especies de orquídeas, Colombia es el país que acoge una mayor diversidad de esta peculiar familia de plantas, que atrae asimismo a un tipo muy concreto de turismo.

Uno de los lugares para contemplar una mayor cantidad de estas plantas es la Finca Romelia, que reúne unos 8.000 ejemplares de 840 variedades de orquídeas autóctonas a media hora de Manizales (centro-oeste de Colombia).

PUBLICIDAD

El lugar, en pleno Eje cafetero, es una de las principales iniciativas de preservación de orquídeas de todo Colombia, junto al Tropicario del Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, el Parque Nacional Natural Las Orquídeas de Medellín, el Orquideorama de Cali y la Reserva Natural Orquídeas del Tolima.

Cientos de turistas, principalmente europeos, pero también africanos y hasta australianos, se acercan cada año a este enclave rural a contemplarlas, explican los fundadores de Finca Romelia, el matrimonio formado por José Londoño y Marisa Arango.

"La gente se aterra al ver la diversidad que hay y las formas que pueden llegar a tener", asegura a EFE Londoño mientras recorre los senderos e invernaderos de su finca y señala, con orgullo, unas orquídeas con forma de calavera y otras de bailarina.

PUBLICIDAD

De toda su colección, Londoño cuida con especial cariño a sus cerca de 300 lirios de mayo (flor de mayo o cataleya), la orquídea designada flor nacional, y que este botánico y agricultor diferencia por sus detalles: algunas son blancas, moradas y otras con manchas, algo que "las hace únicas y distinguibles".

La finca acoge asimismo cerca de 250 tipos de aves, de colibríes y barranqueros, a palomas y gorriones, y son parte de la oferta turística del espacio.

Colombia es el país que alberga más clases de orquídeas del mundo, con un total de 4.270 registradas, de las cuales 1.572 son endémicas, es decir, solo crecen en el país, según el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia de la Universidad Nacional. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (video)