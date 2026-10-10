Al menos 71 muertos en nuevos enfrentamientos étnicos en la ciudad de Rumbek

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Al menos 71 personas han muerto y varias han resultado heridas este viernes a causa de nuevos enfrentamientos étnicos e intercomunitarios en la ciudad de Rumbek, ubicada en el centro del territorio y bajo control de las autoridades de Sudán del Sur, según ha informado el Gobierno interino.

En un comunicado oficial, el Gobierno sursudanés ha indicado que los enfrentamientos se han producido a las 04.00 horas (hora local) y han provocado "una pérdida significativa de vidas".

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"Según los informes preliminares de seguridad, se ha reportado la muerte de aproximadamente 71 personas, aunque aún no se ha verificado el número exacto de fallecidos y heridos", reza el comunicado.

Los hechos han tenido lugar en primer lugar en la localidad de Nyangkot, donde cuatro personas han muerto a causa de los enfrentamientos entre jóvenes armados de las comunidades Nyang y Pakam. A raíz de esto, los enfrentamientos se han intensificado cuando ambas comunidades se han desafiado nuevamente unas horas después, extendiéndose de esta manera los combates hasta la ciudad de Rumbek.

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El Gobierno ha informado de que la capital del estado de Lagos se encuentra bajo control de las fuerzas de seguridad y que se están realizando esfuerzos para restablecer la normalidad y proteger a los residentes.

"El Gobierno ha intervenido desplegando fuerzas de seguridad conjuntas que han logrado controlar la situación (...) "La ciudad de Rumbek se encuentra actualmente bajo el control de las fuerzas de seguridad del Gobierno, y se están realizando esfuerzos para restablecer la normalidad y mejorar la seguridad y la protección de los civiles y sus propiedades", dice el comunicado.

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Así, las autoridades sursudanesas han condenado la violencia y han instado a las comunidades del estado de Lagos a mantener la calma, actuar con moderación y evitar represalias. Asimismo, han expresado sus condolencias a las familias de los fallecidos y han anunciado que se publicarían más actualizaciones a medida que se dispusiera de más información.

Los últimos enfrentamientos ponen de manifiesto la persistente inseguridad en el estado de Lakes, donde la violencia intercomunitaria recurrente ha continuado a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales por promover la paz y la reconciliación entre las comunidades rivales.

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