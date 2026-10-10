Perú afirma que la "dimensión económica un tiene rol fundamental" en la relación con Chile

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Lima, 9 oct (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, afirmó este viernes que "la dimensión económica tiene un rol fundamental" en el fortalecimiento de la relación de su país con Chile, según afirmó en un comunicado oficial.

Durante la XXI Reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, Espá remarcó que ese fortalecimiento de la relación debe hacerse "sobre la base de la cooperación, el entendimiento mutuo y la integración estratégica".

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El canciller peruano destacó, en ese sentido, "la firme decisión" de los gobiernos de la presidente peruana, Keiko Fujimori, y del chileno, José Antonio Kast, de reimpulsar la relación bilateral mediante la celebración del Encuentro Presidencial y el V Gabinete Binacional entre ambos países.

Espá dijo, sin embargo, que el avance hacia una mayor integración entre ambos países "requiere de un sector privado activo y propositivo", por lo que el Estado debe "generar condiciones de confianza y promover marcos favorables para la actividad económica".

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El jefe de la diplomacia peruana enfatizó, además, que las inversiones estratégicas en infraestructura logística y portuaria, desarrollo tecnológico, minerales críticos y energías limpias resultan "fundamentales" para la inserción de ambos países en las cadenas internacionales de valor.

"Debemos aprovechar este capital con una visión soberana, estratégica y acorde a los intereses nacionales de cada país", sostuvo.

Al concluir, Espá destacó el papel del Consejo Empresarial Chileno-Peruano como "un espacio privilegiado de diálogo y confianza mutua", que permite orientar iniciativas conjuntas "a favor de un mayor bienestar y oportunidades para los ciudadanos de ambas naciones". EFE