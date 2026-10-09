Zheng derrota a Svitolina y mantiene vivo el sueño de una campeona local en Pekín

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Pekín, 9 oct (EFE).- La china Zheng Qinwen (n.54), campeona olímpica, derrotó este viernes a la ucraniana Elina Svitolina (n.7), sexta favorita, por 6-3 y 7-6(6), y alcanzó las semifinales del Abierto de China, donde mantiene la esperanza de un primer título individual femenino para el país anfitrión.

En una central Diamond casi llena, sobre la pista dura del torneo de Pekín, Zheng encontró el respaldo para superar sus altibajos y resolver por primera vez en dos mangas un encuentro en esta edición tras una hora y 47 minutos de contienda, después de cuatro duelos a tres sets.

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La china, que cumplió 24 años el jueves, empezó imponiendo la velocidad de sus golpes y rompió de entrada. Sus cambios de dirección, especialmente los paralelos, obligaban a Svitolina a defenderse lejos de posiciones cómodas, aunque la ucraniana se sostuvo con paciencia y aprovechó los errores de la local.

El séptimo juego concentró esa pelea. Zheng necesitó cinco oportunidades de rotura y catorce puntos para adelantarse 5-2, con un globo y un paralelo sobre la línea entre sus mejores respuestas. No pudo cerrar después con su servicio, pero recuperó enseguida la iniciativa al resto y se adjudicó la manga.

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El segundo set mostró el riesgo de su apuesta ofensiva. Zheng acumuló errores y cedió en blanco el saque para el 3-4, pero reaccionó inmediatamente con una derecha paralela ganadora y un ataque de revés que devolvieron la igualdad.

La Diamond siguió animándola incluso cuando una doble falta o un fallo sencillo frenaban su avance. En el desempate, la china remontó un 0-2, dejó escapar una ventaja de 5-3 y desperdició su primera bola de partido. Con 6-6 volvió a atacar y ganó los dos puntos siguientes para cerrar.

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Sus 34 ganadores, frente a los quince de Svitolina, reflejaron una iniciativa que compensó sus 38 errores no forzados. Las lesiones explican su descenso en el ranking, pero la campeona olímpica vuelve a situarse entre las cuatro mejores de Pekín, como en 2024.

Zheng buscará su primera final en el torneo ante la ganadora del encuentro entre la polaca Iga Swiatek (n.9), campeona en 2023 y octava favorita, y la belga Elise Mertens (n.19), decimotercera cabeza de serie.