Sube a cinco el número de muertos por el derrumbe de un edificio en Estambul

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Ankara, 9 oct (EFE).- El número de muertos por el derrumbe de un edificio en el distrito de Maltepe, en Estambul, ascendió a cinco después de que los equipos de rescate recuperaran este viernes el cuerpo de la última persona desaparecida y dieran por concluidas las operaciones de búsqueda.

La Oficina del Gobernador de Estambul informó en un comunicado publicado este viernes de que el cuerpo fue localizado a las 06.15 hora local (03.15 GMT) en el lugar del derrumbe.

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El edificio, de siete plantas, sufrió el jueves por la mañana el colapso de sus tres pisos inferiores por causas todavía desconocidas.

Los equipos de emergencia rescataron con vida a diez personas, entre ellas tres niños, mientras que los cuerpos sin vida de otras cinco fueron recuperados de entre los escombros. El último de ellos fue localizado este viernes.

Tras el siniestro, las plantas restantes del inmueble fueron evacuadas y luego demolidas.

Además, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de tres edificios cercanos, lo que obligó a 55 residentes a abandonar sus viviendas.

Los investigadores determinaron que el edificio derrumbado había sido construido en 2018 y que posteriormente se le habían añadido plantas de manera ilegal.

Durante las tareas de retirada de escombros, se encontraron conchas marinas incrustadas en el hormigón del inmueble, un hallazgo que ha suscitado dudas sobre la calidad y la idoneidad de los materiales utilizados en la construcción.

La Fiscalía ha abierto una investigación judicial para esclarecer las causas del derrumbe.

En el marco de las pesquisas, han sido detenidos el arquitecto del edificio y el responsable de la obra. EFE