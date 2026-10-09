Al menos tres muertos en los ataques del jueves a manos de los hutíes de Yemen contra el aeropuerto de Riad

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Al menos tres ciudadanos saudíes han fallecido y varias personas de distinta nacionalidad han resultado heridas en dos ataques perpetrados por los rebeldes hutíes de Yemen contra las instalaciones del Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad y un avión de la compañía Saudi Arabian Airlines, según ha informado este viernes la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí (GACA).

Los hechos tuvieron lugar el jueves, cuando las instalaciones aeroportuarias fueron objeto de una primera agresión que se vio seguida por un ataque contra una aeronave de la aerolínea saudí. Los servicios de emergencia y las autoridades competentes intervinieron de inmediato siguiendo los protocolos establecidos, de acuerdo con el comunicado oficial.

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La GACA ha confirmado que los incidentes se saldaron con la muerte de tres ciudadanos saudíes, además de causar lesiones de diversa consideración a "varios ciudadanos y residentes de diferentes nacionalidades", que fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir asistencia médica.

Por su parte, Saudia Group, conglomerado estatal de aviación al que pertenece la aerolínea afectada, ha hecho saber que uno de los fallecidos ha sido el capitán Hamud Alí Alkalzami, a quien ha reconocido por "sus contribuciones a lo largo de su trayectoria en la aerolínea nacional y la huella imborrable que ha dejado en sus compañeros". "Saudia expresa sus más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y compañeros", ha agregado la compañía en un comunicado.

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Los ataques han ocasionado asimismo daños materiales en las instalaciones y bienes afectados. La autoridad aeronáutica ha señalado que mantiene la coordinación con los organismos de seguridad para evaluar las consecuencias de los incidentes y aplicar las medidas necesarias para proteger tanto a los pasajeros como al personal aeroportuario y preservar la seguridad de la aviación civil del país.

En este sentido, la GACA ha indicado que las operaciones del aeropuerto se han reanudado y que el tráfico aéreo ha recuperado la normalidad tras la respuesta de los equipos de emergencia. El comunicado saudí no identifica oficialmente a los responsables de la agresión.

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El episodio constituye el ataque más mortífero registrado en Arabia Saudí desde que el país y sus aliados en Yemen pusieran en marcha durante el pasado fin de semana una importante ofensiva militar contra los rebeldes hutíes, en el marco de la escalada de hostilidades en la región.

El aeropuerto internacional de la capital saudí ya ha sido escenario de otros ataques en los últimos días. A principios de esta semana, un ciudadano sudanés murió en otro incidente ocurrido en las instalaciones, lo que refleja el deterioro de la situación de seguridad en torno a una de las principales infraestructuras de transporte del reino.

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