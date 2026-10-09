FundéuRAE: “recaer en una enfermedad”, mejor que “recaer de una enfermedad”

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Madrid, 9 oct (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, apunta que, con el sentido de volver a estar enfermo de una dolencia o reincidir en un error o un vicio, se recomienda construir el verbo “recaer” con la preposición “en”.

Es frecuente encontrar en los medios ejemplos como los siguientes: “La malagueña recayó de su enfermedad en junio y necesita un trasplante urgente”, “El año pasado la vida del futbolista se torció: recayó del cáncer” o “El deportista onubense recae de su enfermedad”.

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Este verbo rige varias preposiciones en función del sentido con el que se emplee. Si se alude a la acción de ‘volver a caer, especialmente en una enfermedad o en un vicio’, la preposición más habitual es “en”, de acuerdo con lo que explica el “Diccionario panhispánico de dudas”.

Así, en los enunciados anteriores, lo más aconsejable habría sido escribir “La malagueña recayó en su enfermedad en junio y necesita un trasplante urgente”, “El año pasado la vida del futbolista se torció: recayó en el cáncer” y “El deportista onubense recae en su enfermedad”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE