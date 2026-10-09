El agua de sistema de riego agrícola puede ser reservorio ambiental de la bacteria que causa legionelosis, según estudio

28/08/2016 El CITA está recuperando los frutales de la Sierra de Albarracín. SALUD ARAGÓN ESPAÑA EUROPA TERUEL SOCIEDAD

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Las aguas de los sistemas de riego agrícola pueden ser un reservorio ambiental de la bacteria causante de la legionelosis, según ha evidenciado un estudio realizado por un equipo de investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El trabajo, llevado a cabo, en concreto, por científicos del Laboratorio Nacional de Referencia para la Legionelosis del Centro Nacional de Microbiología (CNM), y publicado en la revista especializada 'Journal of Environmental Management', ha constatado que los elementos de aspersión de agua pueden ser fuentes de dispersión, mediante aerosoles, de la bacteria Legionella pneumophila.

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Por ello, se ha analizado el riesgo de infección por inhalación de los aerosoles, ya que la bacteria es responsable de la mayoría de los casos de legionelosis, enfermedad infecciosa que cursa con neumonía y que, en los casos más graves, puede provocar el fallecimiento del paciente. Así, el estudio ha evidenciado que los sistemas de riego generan aerosoles contaminados que, en determinadas condiciones meteorológicas, puede dispersar los generados hasta el entorno urbano, favoreciendo el posible contagio.

DATOS MICROBIOLÓGICOS, GENÓMICOS, EPIDEMIOLÓGICOS Y METEOROLÓGICOS

"La integración de los datos microbiológicos, genómicos, epidemiológicos y meteorológicos apunta a los sistemas de riego por aspersión como una posible fuente de exposición que no había sido considerada anteriormente", han manifestado los autores y miembros del CNM, Fernando González Camacho y Juana González Rubio, quienes han añadido que "la investigación muestra la elevada diversidad microbiana presente en estas infraestructuras agrícolas y la presencia de distintos microorganismos potencialmente patógenos".

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A su juicio, ello "plantea la necesidad de prestar mayor atención a estos sistemas desde el punto de vista de la vigilancia ambiental y la salud pública". En este sentido, la identificación de Legionella pneumophila se ha complementado con una reevaluación retrospectiva de un brote de legionelosis ocurrido en 2015 en la misma zona donde se ha hallado ahora la bacteria -una región rural del noreste de España-, cuyo origen ambiental no había podido determinarse en su momento.

En colaboración con el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del ISCIII y con la participación del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas -centro participado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València-, la evaluación señala que el análisis genético de las variantes de la bacteria halladas en las balsas y acequias indica que comparten un origen común con la variante encontrada en los pacientes del brote.

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Con todo, y según los expertos, los resultados "permiten abrir nuevas vías de investigación, al identificar un posible foco ambiental hasta ahora poco considerado en el contexto de la legionelosis en entornos rurales y los planes de prevención de esta enfermedad". "Además, confirman la importancia de integrar la microbiología, la epidemiología y las condiciones ambientales para facilitar la prevención e identificación de posibles brotes en estos entornos, y comprender mejor la relación entre medio ambiente, organismos patógenos y salud", han finalizado.