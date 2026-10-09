Morant lamenta la anulación del decreto de universidades: "Para el Supremo no urgente, para las familias sí"

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La ministra Diana Morant ha lamentado la anulación del decreto de Universidades y ha hecho notar que "para el Tribunal Supremo no urgente, pero para las familias sí".

Así lo ha aseverado la titular de Ciencia, Innovación y Universidades del Ejecutivo central a su llegada al acto institucional del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, al ser preguntada por los medios por la decisión del Alto Tribunal de anular el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Gobierno, que endurecía la creación de entidades privadas, por falta de justificación para su tramitación urgente.

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Al respecto, Morant ha subrayado que, "a día de hoy, el 14% de los créditos bancarios se piden para pagar los estudios de nuestros jóvenes". "Las familias se endeudan para pagar los estudios universitarios porque no hay plaza en la universidad pública. Y, por tanto, para el Supremo no urgente, para las familias sí, porque ya estamos hablando de que podrá ir a la universidad aquel que se lo pueda pagar", ha remarcado.

La ministra de Universidades ha dicho que hay que respetar el fallo, aunque ha precisado que le gustaría "repasar" cuántos de cada uno de los jueces que lo han emitido trabajan en la universidad privada. "Creo que hemos de comenzar a hablar de cómo aquellos que deciden y que pueden tumbar decisiones del poder legislativo y del poder ejecutivo no pueden tener intereses que explican en muchas ocasiones el sentido de las sentencias", ha expuesto.

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