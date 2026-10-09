Zelenski advierte de daños en la red eléctrica y Rusia lanza nuevos ataques a la energía

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Kiev, 9 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció este viernes que la campaña de ataques rusos a la infraestructura energética del país que empezó el Ejército ruso a finales de septiembre ha creado ya daños importantes a la red eléctrica ucraniana.

Esta declaración de Zelenski en sus redes sociales se produce después de que las fuerzas rusas hayan atacado este viernes otras dos infraestructuras energéticas de la empresa privada DTEK en la región de Dnipropetrovsk, lo que se suma a los graves daños causados en instalaciones eléctricas y térmicas ucranianas por las decenas de misiles y drones lanzados por Rusia contra el sector el miércoles.

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Zelenski explicó que los expertos ucranianos trabajan para mejorar la situación lo antes posible y el Ministerio de Exteriores se pondrá en contacto con los socios de Ucrania para pedirles la ayuda necesaria para reparar o sustituir los equipos dañados.

El presidente ucraniano se refirió de forma específica a la situación en Kiev, y acusó al Ministerio de Infraestructuras y a las autoridades regionales de “ralentizar” la aplicación de los planes para hacer frente a los ataques.

Zelenski dijo que ha impuesto tareas a las autoridades municipales para que hagan su trabajo.

El alcalde de Kiev es Vitali Klichkó, una conocida figura de la oposición que ha cruzado acusaciones con Zelenski en distintos momentos de esta guerra.

La capital ucraniana sufrió la víspera los apagones más largos que ha vivido hasta ahora desde el pasado invierno.

Ucrania teme que los rusos aprovechen sus carencias en materia de defensa aérea para infligir a su sistema eléctrico y térmico un nivel de destrucción aún mayor que el que sufrió el invierno pasado, cuando millones de ucranianos estuvieron sin luz, agua corriente y calefacción durante largos períodos con termómetros que llegaron a bajar de los veinte grados negativos. EFE

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