Vance no verá la ejecución retransmitida del atacante de Fort Hood

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado este viernes que no verá la ejecución retransmitida de Nidal Hasan, el psiquiatra militar que mató a tiros a 13 personas en la base militar de Fort Hood (Texas) en 2009, cuyo fusilamiento en vivo y en directo está previsto para el próximo 3 de diciembre.

"Sea cual sea la polémica sobre el método de ejecución, espero que la gente no olvide que se trata de un tipo que asesinó brutalmente a mucha gente inocente. Dicho esto, si se retransmite todo en directo, yo no lo voy a ver", ha señalado en declaraciones a la prensa desde la ciudad estadounidense de Lima, en el estado de Ohio.

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Preguntado por la decisión del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, de retransmitir el ajusticiamiento de Hasan y sus recurrentes alusiones a su fe cristiana --Vance se convirtió al catolicismo en 2019--, el 'número dos' de la Casa Blanca se ha limitado a decir que no ha escuchado las palabras del secretario de Defensa y que no sabe si "eso va a ocurrir realmente".

"Ya veremos qué pasa (...) A las personas a las que se suponía que debía tratar, los soldados del Ejército a los que se suponía que debía tratar por enfermedades mentales y otros problemas, los aprovechó en su momento de mayor vulnerabilidad y los acribilló a balazos en sus propios hogares", ha señalado.

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"Lo que intento recordar a la gente es que se trata de un tipo que cometió, en mi opinión, el peor atentado terrorista, aparte del 11-S", ha remachado.