Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá

Guardar

Redacción Internacional, 9 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

PUBLICIDAD

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente, como constató EFE.

En los últimos meses, en Latinoamérica se han presentado terremotos de gran magnitud.

En Venezuela, ocurrieron los primeros dos sismos, seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.

Según el último informe del Gobierno venezolano ofrecido el pasado 24 de agosto, los sismos dejaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.

En Colombia, la mañana del 10 de agosto un terremoto de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación.

PUBLICIDAD

Las autoridades colombianas han cifrado los muertos en 335, así como en 4.516 los heridos.EFE

(foto) (video)