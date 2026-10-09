Un herido por disparos en operación del ICE en Nueva York, que justifica la acción por su historial criminal

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Un hombre ha resultado herido tras recibir disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una operación llevada a cabo este jueves en el barrio de Marble Hill, en la ciudad de Nueva York. La víctima ha sido trasladada a un hospital cercano, donde se encuentra consciente y recibiendo atención médica.

El tiroteo se produjo en torno a las 16.00 horas (hora local) en una zona residencial situada entre el Alto Manhattan y el extremo sur del Bronx.

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El ICE ha justificado el tiroteo asegurando en un comunicado que el objetivo de la operación era arrestar a "criminal indocumentado" procedente de la República Dominicana que contaba con una condena previa por hurto mayor y múltiples arrestos por agresión, robo, y posesión de drogas y armas.

Además, el organismo ha subrayado que el sospechoso tiene vínculos con la banda de los Trinitarios, señalada por la propia agencia como la misma pandilla que "disparó brutalmente a un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP) el año pasado".

El ICE ha apuntado directamente contra las autoridades neoyorquinas, denunciando que este individuo ya había sido detenido por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en diciembre de 2023, pero fue puesto en libertad días después "debido a las imprudentes políticas de santuario demócratas que ponen en riesgo las vidas de los estadounidenses".

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"Cuando los políticos radicales (partidarios de políticas) santuario liberan a extranjeros ilegales peligrosos de vuelta a las calles, nuestros agentes se ven obligados a realizar arrestos en la comunidad en entornos impredecibles y peligrosos", reza el escrito de la agencia migratoria, que defiende que sus efectivos no deberían arriesgar sus vidas "porque los políticos se niegan a cooperar con las fuerzas del orden federales".

Sobre el desarrollo del incidente, el ICE ha confirmado que durante el operativo un agente descargó su arma, hiriendo al sospechoso. La agencia asegura que sus efectivos le prestaron ayuda de forma inmediata y que el individuo se encuentra con vida ingresado en un hospital local. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ya se han personado en el lugar para investigar los hechos.

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UNA OPERACIÓN QUE HA DESATADO LA INDIGNACIÓN POLÍTICA

El relato de la agencia choca con la fuerte indignación que el operativo ha provocado entre los líderes políticos del estado. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha denunciado que los agentes rodearon el vehículo del sospechoso, en cuyo interior se encontraba un niño de cinco años que resultó físicamente ileso, antes de efectuar "múltiples disparos". Mamdani ha calificado la actuación de "inconcebible y extremadamente grave" y ha avanzado que exigirá al presidente, Donald Trump, el fin de todas las operaciones del ICE en la ciudad. "No me quedaré de brazos cruzados mientras los agentes del ICE aterrorizan a nuestras comunidades", ha advertido Mamdani.

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Por su parte, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ha exigido a las autoridades federales que proporcionen "una explicación completa y transparente" sobre las circunstancias del suceso para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal, Julie Menin, ha reclamado respuestas inmediatas y ha expresado su profunda preocupación por "la inmensa ansiedad y la incertidumbre" que las acciones del ICE provocan entre la población inmigrante de la ciudad.

El suceso se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la Administración de Donald Trump. Según el diario 'The New York Times', desde la toma de posesión en enero de 2025, la presión operativa ha aumentado los arrestos mediante controles de tráfico y ha dejado un saldo de al menos dos docenas de personas tiroteadas por agentes federales de inmigración, resultando en seis fallecidos, siendo tres de ellos ciudadanos estadounidenses.

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Según los datos recopilados por el Deportation Data Project, una iniciativa creada por la Universidad de California en Berkeley y en Los Ángeles --que recopila y publica conjuntos de datos públicos y anónimos sobre la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno de EEUU-- muestran que las detenciones de esta agencia federal en el estado de Nueva York crecieron de 865 en el mes de abril a 1.552 en julio.