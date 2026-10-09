Un herido por disparos de un agente del ICE en Nueva York en una operación que desata críticas políticas

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Un hombre ha resultado herido tras recibir disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una operación llevada a cabo este jueves en el barrio de Marble Hill, en la ciudad de Nueva York. La víctima ha sido trasladada a un hospital cercano, donde se encuentra consciente y recibiendo atención médica.

El tiroteo se produjo en torno a las 16.00 horas (hora local) en una zona residencial situada entre el Alto Manhattan y el extremo sur del Bronx. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) ha aclarado a través de un comunicado que sus agentes no estuvieron involucrados en el incidente ni se encontraban en el lugar en el momento de los disparos. Por su parte, el diario 'The New York Times' ha revelado, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, que la acción fue ejecutada por efectivos de la agencia migratoria federal.

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El incidente ha provocado una fuerte indignación entre las autoridades locales y estatales. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha denunciado en redes sociales que los agentes rodearon al hombre y a un niño de cinco años que se encontraba en el interior de su vehículo antes de efectuar "múltiples disparos". Aunque se cree que el menor ha resultado físicamente ileso, el regidor ha calificado la situación de "inconcebible y extremadamente grave", y ha anunciado que exigirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el fin de todas las operaciones del ICE en la ciudad. "No me quedaré de brazos cruzados mientras los agentes del ICE aterrorizan a nuestras comunidades", ha advertido Mamdani.

En la misma línea, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ha exigido a las autoridades federales que proporcionen "una explicación completa y transparente" sobre las circunstancias del suceso para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal, Julie Menin, ha reclamado respuestas inmediatas y ha expresado su profunda preocupación por "la inmensa ansiedad y la incertidumbre" que las acciones del ICE provocan entre la población inmigrante de la ciudad.

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Según detalla el citado medio neoyorquino, este suceso se enmarca en un aumento de la presión operativa del ICE a nivel nacional bajo la Administración de Donald Trump, lo que ha derivado en un incremento de los arrestos mediante controles de tráfico. Desde la toma de posesión en enero de 2025, al menos dos docenas de personas han sido tiroteadas por agentes federales de inmigración, un balance que deja seis fallecidos, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.

Los datos recopilados por el Deportation Data Project, una iniciativa creada por la Universidad de California en Berkeley y en Los Ángeles --que recopila y publica conjuntos de datos públicos y anónimos sobre la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno de EEUU-- muestran que las detenciones de esta agencia federal en el estado de Nueva York crecieron de 865 en el mes de abril a 1.552 en julio.

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