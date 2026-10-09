Trump dice que Rusia suministrará diésel al mercado mundial tras hablar con Putin

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Washington, 9 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Rusia entregará a los mercados estadounidenses y mundial toneladas de diésel tras una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Acabo de terminar una conversación sumamente exitosa con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la que se acordó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", escribió el mandatario en su red Truth Social. EFE

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