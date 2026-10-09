Sánchez celebra el Nobel de Pillay por "perseguir la impunidad y defender a los débiles"

Guardar

Madrid, 9 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró este viernes la concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, por dedicar la vida a "perseguir la impunidad y defender a los débiles frente a los poderosos" desde múltiples lugares y organizaciones.

El jefe del Ejecutivo también reiteró el apoyo de España a "los organismos internacionales que se encargan de velar por la paz", en un mensaje publicado en redes sociales.

PUBLICIDAD

"Navi Pillay es una reconocida jurista sudafricana que ha dedicado su vida a perseguir la impunidad y defender a los débiles frente a los poderosos. Desde su país, desde la ONU y desde la Corte Penal Internacional", precisó Sánchez.

Añadió que el Gobierno español se une a tal reconocimiento, aplaude su labor y reitera, "ahora más que nunca", el respaldo a las organizaciones internacionales que trabajan por la paz.

"El Premio Nobel de la Paz de 2026 se concede a una persona que, con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo", señaló el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, este viernes.

PUBLICIDAD

"La galardonada de este año ha desempeñado un papel fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean objeto de enjuiciamiento", argumentó.

Fue jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional (CPI), así como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008-2014) .

En 2019 se convirtió en jueza de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que Birmania (Myanmar) está acusada de genocidio. Hasta hace poco, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. EFE

PUBLICIDAD