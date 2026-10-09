BME está "preparada" para facilitar la conexión de la cotización en España y EEUU, pero sin plazos concretos

Guardar

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha confirmado que está "preparada" para facilitar la conexión para que una empresa española pueda cotizar simultáneamente en España y Estados Unidos, conocido como 'dual listing' o cotización dual, según informó el gestor bursátil en un comunicado.

"El mercado español cuenta con la solidez y la capacidad tecnológica necesarias para apoyar el mercado español, así como en su trayectoria de apoyo a la financiación y expansión internacional de las empresas cotizadas", recalca BME.

PUBLICIDAD

No obstante, el gestor bursátil recuerda que siempre ha mantenido que no existe un impedimento técnico para aplicar la cotización dual en ambos países y que cada operación requiere una solución adaptada a petición del emisor y la coordinación con la infraestructura estadounidense (DTC).

Entre los próximos pasos a ejecutar se incluyen que Iberclear incorpora la nueva cuenta a sus procedimientos y completar los ajustes operativos y técnicos, sin modificar su reglamento ni sus circulares, pero sin un plazo concreto para que se materialice la nueva operativa.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa aprobó esta semana la reforma legislativa que llevaba preparando desde antes del verano para facilitar las cotizaciones duales en mercados de dos países diferentes.

La iniciativa da respuesta al conflicto que abrió Ferrovial en 2023, cuando decidió trasladar su sede social de España a Países Bajos con el objetivo último de cotizar en Estados Unidos sin dejar de cotizar en España, algo que en ese momento presentaba dificultades y requería multitud de trámites.

PUBLICIDAD

Entre otras normas se modifica el Real Decreto 814/2023, centrado en instrumentos financieros, admisión a negociación, registro de valores negociables e infraestructuras de mercado.

El cambio permite a Iberclear crear una cuenta global para los valores depositados fuera de la Unión Europea, mantiene a Iberclear como responsable del registro contable, asegura que las acciones sean nominativas, designa un 'Transfer Agent' para gestionar el registro de accionistas registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Tanto BME como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mantienen "continuos contactos" con la DTC para analizar distintas vías de 'dual listing'.

Por el momento, ambos organismos han identificado diferentes mecanismos que pueden funcionar en base a las características concretas de cada operación y que, en ningún caso, suponen ir a través de otros mercados.