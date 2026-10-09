El piloto francés Sébastien Loeb estará en el XVII Rally de Asturias Histórico tributo a Carlos Sainz

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El piloto de rallies francés Sébastien Loeb estará en el XVII Rally de Asturias Histórico-Carlos Sainz Tribute, que se disputará en Pravia, Salas y Muros del Nalón del 28 al 31 de octubre y que servirá para homenajear al español Carlos Sainz.

La organización confirmó este viernes la presencia de Sébastien Loeb, una de las grandes leyendas del automovilismo mundial y uno de los pilotos más importantes de la historia de los rallyes, con nueve Campeonatos del Mundo de Rallyes, ochenta victorias en pruebas del WRC y más de un centenar de podios.

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"Durante años, Loeb marcó una época al volante de los Citroën, convirtiéndose en una referencia absoluta del Campeonato del Mundo y en uno de los pilotos más dominantes que ha conocido este deporte. Su capacidad para adaptarse a diferentes vehículos y disciplinas ha permitido que su figura trascienda mucho más allá de los Rallyes", destacó la organización, que agradeció "su predisposición", ya que su presencia "es, sin duda, un aliciente muy especial para esta edición".