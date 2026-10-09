China y UE acercan posturas sobre híbridos y tierras raras durante visita de comisario UE

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Pekín, 9 oct (EFE).- China y la Unión Europea (UE) han llegado a consensos sobre el comercio de vehículos híbridos y el establecimiento de un "canal verde" para exportaciones chinas de tierras raras a Europa, tras dos días de diálogo en Pekín entre sus máximos responsables de Comercio.

Las conversaciones entre el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el titular chino de este departamento, Wang Wentao, han posibilitado en avances en comercio, inversión, controles de exportación, propiedad intelectual y reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según la cartera china de Comercio.

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Entre los puntos destacados por la parte china figuran explorar la reducción de aranceles sobre algunos productos, un "entendimiento" sobre el comercio de vehículos híbridos, un "canal verde" para exportaciones chinas de tierras raras a Europa y un diálogo técnico sobre el reglamento europeo de subsidios extranjeros.

El listado supone el primer balance concreto de la visita de Sefcovic a Pekín, marcada por las exigencias europeas de resultados "tangibles" para reequilibrar una relación comercial que Bruselas considera "insostenible".

"Tras intensas consultas, ambas partes alcanzaron un entendimiento sobre el comercio de vehículos híbridos de una forma compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", se destaca en un comunicado oficial de Pekín, que resalta el acuerdo previo de precios sobre los vehículos eléctricos.

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También han acordado mantener el diálogo sobre el acceso al mercado de los dispositivos médicos y "continuar las consultas sobre sus respectivos marcos regulatorios de cosméticos y medicamentos para seguir resolviendo los problemas de acceso al mercado existentes y los que surjan", según la fuente.

De acuerdo al Ministerio, la UE ha acogido con satisfacción las medidas de China para ampliar las importaciones de dispositivos médicos de la UE.

En materia de controles sanitarios, China aceptó -sobre la base de evaluaciones de riesgo- "acelerar el reconocimiento del principio de regionalización para los Estados miembros de la UE que cumplan los requisitos".

También pactaron "explorar conjuntamente vías para levantar las restricciones impuestas por China a determinados Estados miembros por la lengua azul y que afecta entre otros países a Bélgica y Países Bajos.

Además, China y la UE iniciarán un diálogo técnico sobre el Reglamento de la UE sobre Subvenciones Extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés).

En el área de control de exportaciones, "ambas partes alcanzaron un entendimiento para notificarse con antelación antes de incluir entidades en sus listas, aumentar la transparencia de los procedimientos de inclusión y exclusión, y apoyar el inicio de procedimientos de exclusión conforme a sus respectivos marcos jurídicos", según China.

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Pekín, 9 oct (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, continúa este viernes en Pekín la segunda ronda del mecanismo de consultas sobre comercio e inversión entre China y la Unión Europea (UE), en una visita centrada en el déficit comercial europeo, el acceso al mercado chino y las tensiones por las exportaciones del país asiático.

El comisario ya mantuvo el jueves una reunión con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, en la que pidió resultados "tangibles" tras "tres meses intensivos de interacciones".

Estas son las claves del momento comercial entre Pekín y Bruselas:

Bruselas llega a esta ronda con un mensaje central: la relación económica con China es "insostenible" por un déficit comercial que alcanzó los 359.800 millones de euros en 2025, un 15,3 % más que el año anterior.

Sefcovic ha repetido en Pekín que su objetivo es "comenzar a reequilibrar" esa relación y ha pedido resultados "tangibles" tras "tres meses intensivos de interacciones" con sus interlocutores chinos.

El acceso al mercado chino es otra queja estructural de las empresas europeas, que denuncian obstáculos regulatorios, trato desigual en contratación pública, exigencias de localización y dificultades para competir en igualdad de condiciones con firmas nacionales.

Antes de reunirse con Wang el jueves, Sefcovic dijo haber escuchado directamente a empresas europeas en China y resumió su mensaje en dos prioridades: más acceso al mercado y mayor seguridad económica.

La Cámara de Comercio de la UE en China advirtió recientemente de que el país asiático pierde atractivo como mercado de consumo y gana peso como plataforma industrial y exportadora, lo que agrava las tensiones con sus socios.

Según el Financial Times, China rechazó antes de la visita una solicitud europea para restringir voluntariamente sus exportaciones de vehículos híbridos al bloque.

Bruselas quería limitar esas exportaciones a alrededor del 15 % del mercado comunitario, frente a más de un tercio actualmente, y estudia una posible salvaguardia que permitiría fijar cupos y aplicar aranceles elevados al volumen restante.

La UE busca reducir dependencias críticas de China en materias primas fundamentales, tierras raras, baterías, semiconductores, vehículos eléctricos, biotecnología y tecnologías de la información.

La Eurocámara pidió esta semana investigar posibles conductas coercitivas chinas en tierras raras, insumos cuya producción y procesamiento Pekín controla, y considerar el uso del instrumento anticoercitivo, en una resolución no vinculante que advirtió de que la relación con China estaba en un "punto crítico".

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La visita coincide con una ofensiva política en Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron; y el canciller alemán, Friedrich Merz; han pedido esta semana a la Comisión Europea nuevos instrumentos de protección frente a prácticas comerciales desleales.

Entre las ideas planteadas figuran un instrumento de diversificación para limitar dependencias de determinados proveedores y un procedimiento de urgencia que permitiría, en casos extremos, excluir a terceros países del mercado único europeo.

La Comisión ha recibido la propuesta como una "contribución valiosa" al debate sobre riesgos geoeconómicos y desequilibrios globales, y el asunto será tratado por los líderes europeos la próxima semana.

China acusa a la UE de "politizar" el comercio y de avanzar hacia el "proteccionismo" y ha pedido a Francia y Alemania que no empujen al bloque a recurrir "a la menor ocasión" a herramientas "restrictivas".

Pekín advirtió asimismo de que responderá con firmeza si se introducen medidas "discriminatorias" contra empresas o productos chinos.

Entre las posibles respuestas chinas figuran investigaciones antidiscriminación, pesquisas sobre seguridad de las cadenas industriales y de suministro, o investigaciones sobre el impacto de subvenciones extranjeras, herramientas que Pekín presenta como una forma de defender sus intereses frente a medidas externas.

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China ya ha recurrido en los últimos años a expedientes contra productos europeos, como la investigación antisubvenciones sobre determinados lácteos de la UE, abierta después de que Bruselas aprobara aranceles a los vehículos eléctricos chinos, en un intercambio de medidas que también ha afectado a otros sectores como el de productos químicos.

Pekín, 9 oct (EFE).- Una eventual escalada de las restricciones comerciales de la Unión Europea (UE) contra China tendría un impacto "limitado" sobre la economía del país asiático, aunque aumentaría la presión sobre una relación bilateral ya marcada por el déficit comercial.

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La firma Capital Economics estimó este viernes que un arancel adicional de 20 puntos porcentuales sobre las importaciones chinas en sectores estratégicos reduciría el producto interior bruto (PIB) de China entre un 0,2 % y un 0,4 %, un golpe que, repartido en tres años, restaría alrededor de una décima al crecimiento anual.

El informe, publicado coincidiendo con la visita a Pekín del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, señala que incluso una escalada más amplia se vería limitada por la "alta dependencia" europea de suministros chinos en minerales críticos y tecnologías verdes, así como por las divisiones entre Estados miembros.

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La presión en Europa para endurecer la respuesta a las importaciones chinas ha aumentado en los últimos meses, mientras Bruselas pide a Pekín que corrija un desequilibrio comercial que considera "insostenible".

Según Capital Economics, las medidas comerciales actuales de la UE cubren solo el 4 % de sus importaciones desde China, porcentaje que sube al 4,5 % si se incluyen investigaciones en curso y salvaguardias no dirigidas específicamente contra Pekín.

La firma advierte, sin embargo, de que las nuevas herramientas en estudio podrían afectar a "sectores enteros" y no solo a productos concretos, especialmente en ámbitos incluidos en la futura Ley de Aceleración Industrial, como automóviles, acero, cemento, aluminio, baterías, energía solar y eólica o químicos.

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En un escenario con aranceles adicionales de entre 10 y 30 puntos porcentuales sobre esos sectores, Capital Economics calcula que las importaciones europeas de bienes chinos afectados podrían caer entre un 40 % y un 80 % a largo plazo, lo que equivaldría a una reducción de entre el 10 % y el 20 % del total de compras comunitarias a China.

El impacto sobre el PIB chino sería menor porque las empresas del país asiático podrían adaptarse desviando exportaciones hacia otros mercados o reencaminando bienes a través de terceros países, como ocurrió con los aranceles estadounidenses, según la consultora.

Por su parte, Andrew Small, director del programa Asia del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), sostuvo esta semana que el consenso europeo para actuar frente a China "por fin" está en marcha, después de que la cautela alemana "frenara" durante tiempo un enfoque más robusto.

Small advirtió, no obstante, del riesgo de que Pekín trate de atraer a la UE hacia una "trampa procesal", con ofertas suficientes para retrasar medidas europeas pero no para "alterar las dinámicas" que, a su juicio, impulsan la desindustrialización europea.

Sefcovic mantiene en Pekín entre este jueves y este viernes la segunda ronda del mecanismo de consultas sobre comercio e inversión entre China y la UE, en una visita en la que Bruselas busca resultados "tangibles" para reequilibrar una relación marcada por un déficit europeo de 359.800 millones de euros en 2025, el acceso limitado al mercado chino y las tensiones por la presión exportadora del país asiático.