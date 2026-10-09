Rusia pide la detención y extradición de nueve miembros del TPI, incluida su presidenta, Tomoko Akane

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Las autoridades de Rusia han reclamado a Países Bajos y "otros países" que procedan a la detención y extradición de nueve integrantes del Tribunal Penal Internacional (TPI), entre ellos su presidenta, Tomoko Akane, por condenas emitidas en rebeldía contra ellos por cortes del país euroasiático.

La Fiscalía de Rusia ha señalado en un comunicado que entre las personas cuya extradición reclama figuran, además de Akane, el ex fiscal general Imran Khan y el expresidente del organismo Piotr Hofmanski, así como los vicepresidentes Rosario Salvatore Aitala y René Alapini-Gansou.

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El resto de reclamados por Moscú son los jueces Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Sergio Gerardo Ugalde Godínez y Haikel ben Mahfoud, así como el antiguo juez del TPI Bertram Schmitt, sin que el tribunal se haya pronunciado por ahora sobre las peticiones emitidas por la Fiscalía rusa.

Estas personas fueron condenadas por un tribunal ruso en diciembre de 2025, después de ponerlos en una lista de personas buscadas a raíz de la decisión del TPI de emitir órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, por presuntos crímenes de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos en zonas ocupadas en Ucrania.

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La petición de la Fiscalía de Rusia ha sido ya criticada por el Gobierno de Japon, que ha tildado de "lamentable" que Moscú pida la detención y extradición de Akane, tal y como ha recogido la agencia de noticias Jiji Press.

"Mantendremos contacto con el TPI y otros Estados parte y responderemos de forma apropiada a medidas injustas", ha apuntado el viceportavoz del Gobierno japonés, Masanao Ozaki, que ha puesto sobre la mesa trasladar una queja formal a Rusia por esta decisión, sobre la que Moscú no se ha pronunciado.

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