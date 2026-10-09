Agencias

Rubio anuncia el envío de ayuda de EE.UU. a Panamá tras el terremoto

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Washington, 9 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes que su departamento moviliza recursos y personal para asistir a Panamá tras el terremoto de 7,7 grados registrado en el sur del país, a petición del Gobierno panameño.

"Estados Unidos apoya al pueblo panameño", escribió Rubio en su cuenta de X, quien aseguró que sigue de cerca los informes sobre el sismo y difundió una línea directa de asuntos consulares para atender consultas relacionadas con la emergencia. EFE

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