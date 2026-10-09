Agencias

Registrado un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá con alerta de tsunami

09/10/2026 Terremoto magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá. SOCIEDAD CENTROAMÉRICA PANAMÁ INTERNACIONAL USGS
09/10/2026 Terremoto magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá. SOCIEDAD CENTROAMÉRICA PANAMÁ INTERNACIONAL USGS
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El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, acompañado de una alerta por posible tsunami, sin que exista de momento información sobre víctimas o daños materiales.

El seísmo ha sido identificado a las 19.56 de este viernes (hora peninsular en España peninsular y Baleares) a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.

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El Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos ya ha dado la alerta correspondiente a los pocos minutos del seísmo.

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