Ramaphosa celebra el Nobel de la Paz de Pillay, de quien destaca su "coraje e integridad"

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Nairobi, 9 oct (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, celebró este viernes que la jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay haya ganado el Premio Nobel de la Paz 2026 y destacó su "coraje, integridad y compromiso de toda una vida con la Justicia".

"La concesión del Premio Nobel a la jueza Pillay nos permite celebrar sus contribuciones al fortalecimiento de la paz, la defensa de la dignidad humana y la esperanza que ha llevado a Sudáfrica y a pueblos de todo el mundo", afirmó Ramaphosa en un comunicado.

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"Ha servido a la humanidad guiada por sus principios y por la convicción de que el mundo puede y debe ser un lugar mejor", añadió.

Ramaphosa destacó que la jurista se suma así a otros sudafricanos galardonados con el Nobel de la Paz, como Albert Luthuli, Desmond Tutu, Nelson Mandela y el expresidente Frederik Willem de Klerk.

"Estamos orgullosos de que la jueza Pillay se una a esas figuras y ponga de relieve la importante contribución de los sudafricanos a la paz, la justicia y el progreso de la humanidad", señaló el mandatario.

"El reconocimiento que ha recibido nos recuerda que debemos construir una sociedad en la que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, puedan desarrollar sus capacidades y contribuir plenamente a nuestro país y al mundo", concluyó.

El Comité Nobel noruego concedió este viernes el galardón a Pillay "por su labor en favor de la paz y el derecho internacional" y destacó su papel para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente.

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Nacida en Durban (este) en 1941 durante el 'apartheid', en el seno de una familia de origen tamil indio, Pillay fue una pionera del derecho en Sudáfrica y defendió a presos políticos y activistas contra ese régimen segregacionista, entre ellos Nelson Mandela, primer presidente negro del país.

Posteriormente, ejerció como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que llegó a presidir, y como magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI).

Entre 2008 y 2014 fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y después presidió, hasta 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados. EFE