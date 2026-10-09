Proyecto de inversión en Argentina de las petroleras Tecpetrol y GyP accede a incentivos

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Buenos Aires, 9 oct (EFE).- El Gobierno de Argentina concedió este viernes el acceso al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) a un proyecto por 6.432 millones de dólares de las petroleras Tecpetrol y GyP en la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en el suroeste del país.

Mediante un resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía habilitó a las petroleras a acceder a los beneficios previstos en el RIGI, un régimen creado en Argentina en 2024.

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Las empresas podrán gozar de esos incentivos para el desarrollo del proyecto de petróleo Los Toldos II Este, en Vaca Muerta, con una inversión total prevista de 6.432 millones de dólares hasta 2054.

El proyecto será operado por Tecpetrol, petrolera de. grupo argentino Techint, en asociación con la empresa estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con una participación del 90 % y 10 %, respectivamente.

El bloque de petróleo no convencional Los Toldos II Este se ubica en el norte de la enorme formación de Vaca Muerta, a unos 30 kilómetros de Rincón de los Sauces, en la provincia argentina de Neuquén (suroeste).

La iniciativa incluye la perforación de unos 380 pozos y la construcción de infraestructura clave, incluyendo una planta de procesamiento, oleoductos, gasoductos e instalaciones complementarias.

La meta es alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo por día y de 3,6 millones de metros cúbicos de gas natural por día.

Según consta en la resolución publicada este viernes, el proyecto se ejecutará en tres etapas: la primera, con una inversión de 1.635 millones de dólares, hasta febrero de 2027, con el desarrollo de infraestructura y transporte (planta central de procesamiento, oleoductos y gasoductos) y la perforación de 16 pozos.

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La segunda fase, a desarrollarse hasta junio de 2029, prevé desembolsos por 1.268 millones de dólares para la ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento y la perforación de 91 pozos adicionales.

En tanto, la tercera etapa se ejecutará hasta 2054, con una inversión de 3.529 millones de dólares para la perforación y terminación de otros 273 pozos.

Según informó el Ministerio de Economía, el proyecto impulsará la generación de 3.100 empleos directos y otros 4.800 indirectos.

Al ser admitido al RIGI, el proyecto obtiene acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas. EFE

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